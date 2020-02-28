10 yaşındaki Ada Türkiye’yi gururlandırdı

Türkiye'ye, 22 ülkeden 2 bin çocuğun yarıştığı ‘Uluslararası Kimyasal Elementler Sanat ve Tasarım Yarışması'nda, ‘Dünya Üçüncülüğü' ödülü kazandıran 10 yaşındaki Ada Tomruk ve Danışman Öğretmeni Kübra Ulusoy gurur verdi. Ancak şampiyon ve öğretmeni, Corona virüs nedeniyle Hong Kong’daki ödül törenine katılamayacak.

3.5 YAŞINDA ÜNİVERSİTEDE

Ada Tomruk, mühendis Zerrin ve Mesut Tomruk çiftinin tek çocukları. Özel Mürüvvet Evyap Okulları'nda 5’inci sınıfta okuyor. Bilime ilgisi çok küçük yaşlarda fark edildi. Henüz 3.5 yaşındayken ve kreşe dahi gitmeden, İTÜ Bilim Okulu’na ve Bilimin Çakıl Taşları Grubu’na seçilen Ada, ilkokul 3’üncü sınıfta özel izinle NASA Houston'a kabul edilen ilk Türk grubunda yer aldı. Dünyada CERN’ den sonra ABD'deki en büyük parçacık fiziği laboratuvarı Fermilab’a gitti. Uzay araştırmalarını yerinde gördü. Roket, robotik ve enerji dersleri aldı.

2 BİN ÖĞRENCİYİ ELEDİ

Ada’nın bilim yolculuğundaki dönüm noktası ise Fen Bilgisi Öğretmeni Kübra Ulusoy'un yönlendirmesiyle katıldığı Hong Kong'daki Uluslararası Kimyasal Elementler Sanat ve Tasarım Yarışması oldu. 22 ülkeden 2 bin çocuğun katıldığı yarışmanın ana konusu kimyasal elementlerin sınıflandırılması için periyodik tablo oluşturulmasıydı. Yarışmaya, görme engellilerle ilgili proje hazırlama kararı alan Ada, Braile (Görme Engelliler) Alfabesi'ni öğrendi.

HONG KONG’A GİDİLMİYOR

Engellilerin, tabloları Braille Alfabesi'yle kullanmalarının önünü açan Ada, Türkiye’ye fen bilimlerinde Dünya Üçüncülüğü kazandırdı. Danışman Öğretmeni Kübra Ulusoy’la beraber ödülü almak için Hong Kong'a davet edildi. Ancak, Corona virüsü nedeniyle almaya gidemeyeceği ödülü, Türkiye'ye gönderilecek.

‘ARKADAŞLARI TOP OYNARKEN O KODLAMA YAPIYORDU’

Öğretmeni Kübra Ulusoy, “Ada, geleceğin bilim insanı olacak. Araştırmaya doymuyor. Her gün yeni bir fikirle geliyor. Teneffüste arkadaşları top oynarken, o kodlama yapıyor. Derste, arkadaşları elektrik devrelerini anlamakta zorlanınca, devrelerle ilgili bilgisayar oyunu tasarladı. Kodlama yarışmasına katıldık, sonuç bekliyoruz” dedi.

“OYUNCAĞINI NALBURDAN SEÇERDİ”

Annesi Zerrin Tomruk, “Ada her zaman yaşıtlarından farklıydı. Oyuncaklarla, arabalarla oynamıyordu. Kablolarla, borularla ilgileniyordu. Hediye almaya oyuncakçıya değil, nalbura giderdik. Mekanik, fizik ve bilimsel konulara heyecanlanıyordu. Bilim onun hayatı”

“GELECEĞiN BiLiM iNSANI”

Şampiyonların öğretmeni Kübra Ulusoy, idealist öğretmenlerin öğrencilerin gelişimine pozitif etkisine örnek oldu. Dünya üçüncüsü olan Ada Tomruk gibi 7'nci sınıf öğrencileri Begüm Kavraz ve Özde Metin de duvar küflenmesini çözmekte kanserojen içeren kimyasal boyalar yerine çay ağacı yağıyla küflenmeyi engelleyen projeleriyle Avrupa Bölge Birinciliği ödülü aldı.

Kübra öğretmenin danışmanı olduğu projeler ayrıca Türkiye ikinciliği, İstanbul ikinciliği ve üçüncülüğü ile TUBİTAK Bilimsel Araştırma Yayın Teşvik Ödülü de aldı.

Mezunu olduğu Marmara Üniversitesi'nde mikrobiyoloji alanında yaptığı master da ‘Yüksek Onur Derecesi' ile mezun olan Kübra Ulusoy, aslında kendisi de bir şampiyon. Uluslararası akademik dergilerde onlarca bilimsel makalesi de yayımlanan Ulusoy şunları söyledi:

“Atatürk'ün dediği gibi milletimizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bilimsel eğitim ve fen bilimlerini sevdirmeye çalışıyorum. Öğretmenlik, para kazanmak için yapılan bir meslek olamaz. Ders anlatıp giden bir öğretmen hiç olmadım. Gözünde, ‘bana daha fazlası lazım' bakışını gördüğüm öğrencileri araştırmaya teşvik ettim.”