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100 bin öğrenci aynı anda derste

Türkiye’nin 60 ilinde 128 kampüsü olan Bahçeşehir Koleji, corona virüsü nedeniyle okullar tatil edilince online eğitime geçti.

15:37 -
Haberler Eğitim
100 bin öğrenci aynı anda derste

Metodbox’la 2 yıldır Kişiye Özel Uzaktan Eğitim veren kolej, altyapısını güncelledi. Aynı anda 100 bini aşkın öğrenci sınıfında gibi canlı ders alıyor.

YENİ NESİL ÖĞRENME

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Metodbox Sistemiyle, okulumuzun tüm sınıflarında okuyan her öğrenci derslerini uzaktan takip edebiliyor” dedi

Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş ise şu andaki sürecin zorunluluk gibi görünse de aslında uzaktan eğitimin yeni nesil bir öğrenme yöntemi olduğunu kaydetti.

8'inci sınıf öğrencisi Ata Rıza Saraç ise dersleri canlı takip ettiğini ve anlamadığı dersleri tekrar izlediğini söyledi.

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