15 milyon öğrencinin sınav kâbusu ertelendi

Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için 2020 LGS’de yarışacak olan 8’inci sınıf öğrencisi 1.7 milyon aday ile ve 2020 YKS’de yarışacak olan 12’nci sınıf öğrencisi 2.5 milyon aday uzaktan eğitimle yapılan ikinci dönem derslerinden muaf tutuldu.

Kararla tıp, mühendislik gibi alanlarda sayısalcılar arasında eleyici konular olan türev, integral gibi zor konular da sınav dışında kaldı. Sınavın iddialı adayları sosyal medyada, ‘Türev, integral bilmeyen mühendis mi?’ olur tartışması başlattı. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başvuruları 31 Mart’a kadar yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI GECİKECEK

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül’de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül’de yapılacak. Erteleme olmasaydı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta yapılması planlanmıştı.

Bu sınav şimdi 20 Eylül’e alındı. Okullar ise 7 Eylül 2020 tarihinde açılacak. Okullar açıldıktan sonra yapılacak olan öğretmen alımı sınavları, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının öğretmen açığı riskini ortaya çıkardı.

LGS ERTELENMEDİ

Üniversiteli olmak için aylardır hazırlanan 2.5 milyon adayın yarıştığı 20-21 Haziran'daki Yükseköğretim Kabul Sınavı (YKS), 25-26 Temmuz'a ertelenirken, 7 Haziran 2020’de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla ilgili şu ana kadar bir erteleme yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle hareket edileceğini açıkladı.

YKS/LGS SORULARINA SINIR

Yaz ortası 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite sınavında ve 7 Haziran’daki LGS’de ikinci dönemden soru sorulmayacağını açıklayan Bakan Selçuk, YÖK ve ÖSYM Başkanlığıyla yapılan koordinasyonla bu yıl üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerine sınavda 9,10, 11 ve 12. sınıf müfredatının birinci döneminden soru geleceğini açıkladı. Aynı karar lise sınavı için de uygulanacak.

MERKEZİ SİSTEM ERTELENEN SINAVLAR ŞÖYLE?

* 29 Mart’taki 2020 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı 3 Mayıs’a.



*5 Temmuz’daki Dikey Geçiş sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta.



*4 Nisan’daki Diyanet İşleri Başkanlığı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim’e.



* 12 Nisan’daki 2020-YDS/1 sınavı 17 Mayıs’a.



* 18 Nisan’daki 2020 e-YDS/4 Farsça 2 Mayıs’a.



* 19 Nisan’daki e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 16 Mayıs’a.



* 26 Nisan’daki 2020 EKPSS 20 Eylül’e.



* 3 Mayıs’taki 2020 ALES/ 16 Ağustos’a, 20 Eylül’deki ALES-3 ise 6 Aralık’a.



*16 Mayıs’taki 2020 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 29 Ağustos tarihine.



*26 Nisan’daki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 20 Eylül’e.



*21-22 Mart’taki Açık Öğretim Lisesi sınavları Eylül ayının ilk haftasına ertelendi.

*Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 13 Aralık’ta yapılacak.