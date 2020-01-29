15 tatil bitiyor… İkinci ara tatil ne zaman?

MEB’in paylaştığı bilgilere göre 15 tatil bu haftadan sonra bitiyor ve okullar açılıyor. Veliler ve öğrenciler İkinci ara tatil ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde sömestrda dinlenme fırsatı buldu. Peki ara tatil ne zaman olacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

YARIYIL TATİLİNİN SON GÜNLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.