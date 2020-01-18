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15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

15 tatili başlamasıyla birlikte öğrenciler birinci dönemin yorgunluğunu üstünden atıyor. Kimi ikinci döneme hazırlanarak, kimi dinlenerek tatili değerlendirirken hem veliler hem de öğrenciler okullar ne zaman açılacak merak ediyor. Okulların açılacağı tarih Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvimde yer alıyordu. İşte ikinci dönem hakkında merak edilenler...

19:03 -
Haberler Eğitim
15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminde yer alan tarihlere göre ikinci dönemi yarıyıl tatili, 17 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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