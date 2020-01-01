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15 Tatil ne zaman? İşte 2020 tatil tarihleri…

Bir eğitim-öğretim yılının daha yarısı geride bırakılıyor. Öğrenciler hem tatil için hem de karneleri için heyecanlanıyor. Milyonlarca öğrenci kısa bir süre sonra tatile başlayacak. Aileler elini çabuk tutup uçak ve otobüs bileti almak, rezervasyon yaptırmak istiyor. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2020 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri...

22:28 -
Haberler Eğitim
15 Tatil ne zaman? İşte 2020 tatil tarihleri…

Yarıyıl tatiline kısa bir zaman kaldı. Öğretmenler, velileri bu tatilin iyi değerlendirmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. İşte 15 tatil tarihi…

15 TATİL NE ZAMAN?

Bu sene 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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