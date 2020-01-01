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15 tatil ne zaman? MEB sömestir ve ara tatil tarihlerini açıkladı

Yeni yılın gelmesi ile birlikte veliler ve öğrenciler ikinci ara tatil ve 15 tatil ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak. İşte MEB tarafından açıklanan sömestir tarihi ve ara tatil tarihleri...

13:14 -
Haberler Eğitim
15 tatil ne zaman? MEB sömestir ve ara tatil tarihlerini açıkladı

Yeni tatil sistemi ile öğrenciler 15 tatil dışında iki tatil daha yapacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Peki 15 tatil ne zaman? Karne tatiline kaç gün kaldı?

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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