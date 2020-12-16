15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk’tan karne açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada yarıyıl tatilini öne alma planları olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, yarıyıl tatilinin öne alınma senaryosunun gündemde olduğunu söylerken, en azından bir sınavın da yüz yüze yapılmasını istediğini belirtti.

Selçuk; “Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.