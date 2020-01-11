15 tatil yaklaşıyor… Sömestr ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

15 tatile çok kısa bir süre kaldı öğrencilerin ve velilerin kafasında merak edilen bazı sorular bulunuyor. 15 tatile çok kısa bir süre kaldı ve bu haftanın son çalışma gününde ilk dönem sonlanacak. Peki 15 tatil kaç gün sürecek ve ikinci dönem ne zaman başlayacak?

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

YARIYIL TATİLİ EĞİTİCİ AKTİVİTE FIRSATI OLABİLİR

Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.