2. nakil başvuruları başladı mı? e-Okul giriş ve boş kontenjan sorgulama…

Okullarından memnun olmayan öğrenciler için 2. nakil başvuruları için boş kontenjan ve taban puanları listesi büyük önem taşıyor. e-Okul üzerinden 1. nakil sonuçları ilan edildi ve 2. nakil başvuruları başlıyor. e-Okul giriş ekranı ve boş kontenjan sorgu ekranı…

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2. nakil başvuruları bugün 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. 21 Ağustos'a kadar devam edecek. 2. nakil sonuçları ise 24 Ağustos tarihinde açıklanacak.

LİSE BOŞ KONTENJANI SORGULAMA

Okulların boş kontenjanları ve taban puanlarını ise e okul sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ İŞLEMLERİ

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

EOKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI