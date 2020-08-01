2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları: YKS tercih kılavuzu yayınlandı!

Milyonlarca üniversite adayı öğrenci, 6 Ağustos'ta başlayacak YKS tercihlerini bekliyor. YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları puana göre 2 veya 4 yıllık üniversite bölümlerine tercih yapacak. ÖSYM tarafından bilgi amaçlı olarak duyurulan YKS tercih kılavuzunda, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan bilgileri yer alıyor.
YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün yaptığı ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' açıklamanın ardından tercih kılavuzu erişime açıldı.
ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI
Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244
Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448
Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893
Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752
Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239
Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)
Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985
İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353