2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları: YKS tercih kılavuzu yayınlandı!

Milyonlarca üniversite adayı öğrenci, 6 Ağustos'ta başlayacak YKS tercihlerini bekliyor. YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları puana göre 2 veya 4 yıllık üniversite bölümlerine tercih yapacak. ÖSYM tarafından bilgi amaçlı olarak duyurulan YKS tercih kılavuzunda, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan bilgileri yer alıyor.

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün yaptığı ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' açıklamanın ardından tercih kılavuzu erişime açıldı.

YKS TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU 2020



ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353