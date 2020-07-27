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2 yıllık önlisans bölümleri ve kontenjanları… 2 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

Üniversite hayatlarına başlayacak öğrenciler kendilerine en uygun bölümü bulmak için üniversite bölümlerini araştırıyor. 2 yıllık bir önlisans programında eğitim görmeyi planlayan öğrenciler, 2 yıllık üniversite bölümlerini merak ediyor. İşte tercihlerinizde fikir almanızı sağlayacak 2 yıllık üniversite bölümleri...

08:46 -
Haberler Eğitim
2 yıllık önlisans bölümleri ve kontenjanları… 2 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

Üniversite tercih maratonunda öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de üniversite bölümleri. Kendilerine ve puanlarına uygun bölümleri bulmak isteyen öğrenciler YKS’nin ardından üniversite bölümlerine karar vermeye çalışıyor. 2 yıllık üniversite bölümleri haberimizde yer alıyor…

2 yıllık üniversite bölümleri neler? 2 yıllık önlisans bölümleri ve kontenjanları…

2 YILLIK BÖLÜMLERDEN BAZILARI

Üniversitelerde yer alan 2 yıllık bölümlerden bazıları şunlardır; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim, Rekreasyon Yönetimi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya, Bankacılık ve Finans, Çocuk Gelişimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Turizm İşletmeciliği, Lojistik ve Taşımacılık, Organik Tarım İşletmeciliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği…

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