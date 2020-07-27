2 yıllık önlisans bölümleri ve kontenjanları… 2 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

Üniversite tercih maratonunda öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de üniversite bölümleri. Kendilerine ve puanlarına uygun bölümleri bulmak isteyen öğrenciler YKS’nin ardından üniversite bölümlerine karar vermeye çalışıyor. 2 yıllık üniversite bölümleri haberimizde yer alıyor…

2 YILLIK BÖLÜMLERDEN BAZILARI

Üniversitelerde yer alan 2 yıllık bölümlerden bazıları şunlardır; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim, Rekreasyon Yönetimi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya, Bankacılık ve Finans, Çocuk Gelişimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Turizm İşletmeciliği, Lojistik ve Taşımacılık, Organik Tarım İşletmeciliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği…

KILAVUZ VE DİĞER BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN