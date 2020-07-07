2 yıllık üniversite bölümleri neler? 2 yıllık önlisans bölümleri ve kontenjanları…

Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler üniversite puanları ile 2 bölümlerini kontenjanlarını merak ediyor. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak 2020 yılı tercih kılavuzu öncesinde adaylar 2019 tercih kılavuzunda yararlanıyor. İşte detaylar…

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2 YILLIK BÖLÜMLERDEN BAZILARI

Üniversitelerde yer alan 2 yıllık bölümlerden bazıları şunlardır; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim, Rekreasyon Yönetimi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya, Bankacılık ve Finans, Çocuk Gelişimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Turizm İşletmeciliği, Lojistik ve Taşımacılık, Organik Tarım İşletmeciliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği…