20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjan listesi…

Sözleşmeli öğretmenlik için bekleyen binlerce adayı ilgilendiren atama takvimi tarihleri belli oldu. Adayların gözü artık 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercihlerin gerçekleştirileceği ve ardından merakla beklenen atamaların yapılacağı tarihlerde. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH TARİHLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurular 1 Haziran’da başlayacak ve 12 Haziran’a kadar sürecek. Atama sonuçlarının ise 8 Eylül’de açıklanacağını duyuruldu.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ



