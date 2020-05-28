20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu ne zaman başlıyor? İşte sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjan listesi…

Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik alımına ilişkin başvuruların alınacağı ve sonuçların açıklanacağı tarhileri Bakan Ziya Selçuk duyurdu. Ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapacak. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu ne zaman başlıyor? İşte 2020 Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjan listesi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH TARİHLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurular 1 Haziran'da başlayacak ve 12 Haziran'a kadar sürecek. Atama sonuçlarının ise 8 Eylül'de açıklanacağını duyuruldu.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ





