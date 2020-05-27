20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması ne zaman? 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvuru ve atama takvimi…

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu için artık az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Haziran 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimini yayınladı. Atama bekleyen öğretmenler ise başvuruların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. MEB’in yayınladığı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuru tarihlerini ve öğremen atama takvimini yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları için MEB takvim yayınladı. Yayınlanan takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik ilk atama başvuruları 1 Haziran’da başlayacak ve 12 Haziran 2020’de sona erecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 22 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

İlk atama kapsamında aday öğretmenliğe/öğretmenliğe yapılacak atamalar, KPSS puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Puan eşitliği hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamalar, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken temel askerlik eğitimlerini müteakip, Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri dâhil olmak üzere Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri ile devlet üniversitelerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilen hizmet süreleri toplamı fazla olandan başlamak üzere, tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjan sınırlılığında elektronik ortamda yapılır. Bu sürelerin eşitliği hâlinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Millî sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen sıralamaya göre yapılır. Engellilerin atamaları, ilgili mevzuatına göre yapılan sınavda alınan puan üstünlüğüne göre adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Puan eşitliği hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta

adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif

olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

– Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

– Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

– Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

– Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

– Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

– Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.