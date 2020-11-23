20 yaş altı isyanda: İzin saatine ders!

İçişleri Bakanlığı'nın 18 Kasım'da yayınladığı genelgeyle 20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkması kısıtlandı. Genelgeye göre bu yaş grubundakilerin her gün sadece 13.00-16.00 saatleri arasında 3 saat evlerinden çıkmalarına izin verildi.

Ancak genelge hazırlanırken önemli bir ayrıntı göz ardı edilmişti. Bu yaş aralığındakilerin neredeyse tamamı öğrenci ve uzaktan eğitim görüyor. Çok büyük bölümünün ders saatleri de sokağa çıkabilecekleri saat aralığı ile çakışıyor.

20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu yürürlüğe girdi. Kısıtlama bugün ilk defa hafta içi uygulandı. Ders saatinde sokağa çıkamayan öğrenciler isyan etti:

“BENİM DE NEFES ALMAYA İHTİYACIM VAR”

Özgür Omak / Hazırlık Tıp Fakültesi Öğrencisi

Geçen sene üniversite sınavına hazırlanırken eve kapandım, çok zorlu bir yıl geçirdim. Şu anda bir vakıf üniversitesinde Tıp okuyorum. Zorlu pandemi koşullarında okulumuz önlem almak için bizi, sabahçı ve öğlenci olarak ayırdı. Ben öğlenciyim. Dolayısıyla Eylül ayından beri hafta içi her gün saat 1'den, 7'ye kadar dersteyim. Özellikle 1 ve 5 arası derslerim çok önemli oluyor. Derslerimden dolayı dışarı çıkamıyorum. Benim de dinlenmeye, nefes almaya ihtiyacım var. Üstüne üstlük bizim dışarı çıkabileceğimiz tek aralık 13.00-16.00 arası. Bunun için bir şeyler yapılmalı.

“VERİMLİ OLMAYACAK”

Nazlı Akçalı / Gastronomi-Hazırlık

Okulumuz iki gün yüz yüze, iki gün online hibrit derslere devam ederken yeni genelgeyle tamamen uzaktan eğiteme geçti. Ders saatlerim 9.30-16.15 arasında. 4 yıl yüzde 100 İngilizce ders göreceğiz. Bu yüzden benim için hazırlık sınıfı çok önemli. Bu durumda derslerden dolayı evde kalmaktan başka bir seçeneğim olmuyor. Günlerdir evdeyiz zaten. Nasıl verimli çalışabileceğim. Bu durum bütün arkadaşlarımı olumsuz etkiliyor.

“ARKADAŞLARIMLA GÖRÜŞEMEDİM”

Rüzgar Koray / 6.sınıf

Hafta içi her gün 16.20'ye kadar derslerimiz var. Bu yasak gerçekten çok saçma. Bugün arkadaşlarımla görüşemedim. Parka inemedim, bisiklete binemedim. Bundan sonra hep böyle mi olacak yani.

“DERS VARKEN NASIL DIŞARI ÇIKACAĞIM”

Doruk Karacanoğlu / 7. Sınıf

Uygulama gerçekten çok kötü. Pazartesi, Çarşamba, Cuma 14.00'e kadar, Salı Perşembe 19.00'a kadar derslerim var. Ders varken nasıl dışarı çıkacağım. Ders olmasaydı parkta arkadaşlarımla oynardık.

“SALONLAR KAPANMIŞTI, ŞİMDİ DIŞARDA DA SPOR YAPAMAYACAĞIM”

K. Can Demir / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik-Hazırlık

Okulumuz hibrit sistemini kullanırken covid vakalarının artmasından dolayı çıkarılan genelge sonrasında tamamen online sisteme geçti. Ders saatlerimiz 9.30 – 16.15 aralığında olduğu için saat 13.00 – 16.00 aralığında dışarıya çıkmamız imkansız hale geldi. Ve ben düzenli olarak spor yapan bir insanım. Salon kapanmıştı, şimdi dışarda spor yapma imkanım da kalmadı. Arkadaşlarımla da zaten pandemiden dolayı görüşemiyordum bu durumdan dolayı hiç görüşemeyeceğiz.

“SADECE BİR SAAT KALIYOR”

A.B. / 12. sınıf

18 yaşındayım. Yeni düzenlemeye göre 13.00-16.00 arasında üç saat sokağa çıkabiliyor olmam gerekiyor ama online derslerim 15.00'te bittiği için bana sadece bir saat kalıyor. Dışarda halletmem gereken işlerim de olabilir. Bir saat hiç yeterli bir zaman olmaz. Arkadaşlarımla hiç bir görüşemedim.

“BİR ÇARE BULUNSUN”

B.D.D. Gemi İnşaat Fakültesi Hazırlık

Bugün dersimiz 15.15 e kadar devam etti. 13.00-16.00 saatleri arasında bize tanınmış olan dışarıya çıkma hakkımdan doğal olarak yaralanamadım. Buna bir çare bulunmasını bir düzenleme getirilmesini bekliyorum.