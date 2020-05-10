2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencileri AÖF ara sınavlarını 7 Mayıs’ta internet üzerinden tamamlamıştı. Dün AÖF vize sonuçların açıklanmasıyla birlikte AÖF final sınav tarihleri merak edilmeye başlandı. İşte AÖF final sınav tarihleri hakkındaki bilgiler ve sonuç sorgulama sayfası…

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi’nce 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı olarak düzenlenen AÖF ara sınav sonuçları belli oldu. AÖF ara sınav sonuçları öğrenci otomasyonuna giriş yapılarak öğrenilebiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF ara sınavlarında ilk kez düzenlenen online sınavların tamamlanmasıyla gözler final sınavlarına çevrildi. Üniversiteden AÖF final sınav tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Corona virüsü salgınından önce yayınlanan takvime göre, AÖF bahar dönemi final sınavları 13 – 14 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınav tarihleri hakkında yeni bir açıklama yapıldığında sayfamızda olacak.

AÖF'DE NEDEN DERS TEKRARI YAPILIR?

Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.