Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2020 AÖL 2. dönem sınav tarihleri… AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merak ettiği 2. dönem sınavları hakkında MEB’den açıklama geldi. Pandemi nedeniyle ertelenen sınavlar arasında yer alan AÖL 2. dönem sınavları için tarih belli oldu. AÖL sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleşecek...

09:56 -
Haberler Eğitim
2020 AÖL 2. dönem sınav tarihleri… AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri corona virüsü nedeniyle ertelenen AÖL 2. dönem sınav tarihleri merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında düzenlenecek olan AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2′ inci dönem sınavlarının;

Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2′ inci dönem sınavlarının;

Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

AÖF AÖF sınav sonuçları Corona meb Milli Eğitim Bakanlığı sınav
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more