2020 BİLSEM öğretmen seçimi sözlü sınav randevu bilgileri açıklandı!

BİLSEM öğretmen seçim sözlü sınav randevu bilgleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM öğretmen seçimi sözlü sınav yerleri açıklandı. Öğretmenlerin merakla beklediği sınav bilgilerine meb.gov.tr adresinden T.C kimlik no ile ulaşılabilecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN SINAV RANDEVU BİLGİLERİ

SÖZLÜ MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRETMENLER LİSTESİ

SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ

SÖZLÜ SINAV

1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

3) Sözlü sınav, Ek 3: Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

TERCİHLER VE ATAMALAR

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın

%60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecektir.

2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://www.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama t akviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek 2:Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.