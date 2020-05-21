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2020 DGS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM, DGS başvuru tarihini açıkladı…

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle birçok sınavın takviminde değişiklik yapılmak zorunda kalmıştı. Dikey Geçiş Sınavı’na girecek öğrenciler de sınav takvimini merak ediyor. Peki, 2020 DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS tarihi değişti mi? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama…

12:55 -
Haberler Eğitim
2020 DGS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM, DGS başvuru tarihini açıkladı…

Corona virüsü pandemisi sebebiyle ÖSYM birçok sınavın tarihinde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Bu sınavlardan biri de Dikey Geçiş Sınavı oldu. İşte ÖSYM tarafından açıklanan yeni DGS tarihi…

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 – 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

Foto: DepoPhotos

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuç tarihi ise 9 Eylül.

 

Corona DGS Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM sınav Türkiye
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