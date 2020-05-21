2020 DGS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM, DGS başvuru tarihini açıkladı…

Corona virüsü pandemisi sebebiyle ÖSYM birçok sınavın tarihinde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Bu sınavlardan biri de Dikey Geçiş Sınavı oldu. İşte ÖSYM tarafından açıklanan yeni DGS tarihi…

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 – 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuç tarihi ise 9 Eylül.