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2020 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ve sınav tarihleri…

ÖSYM kapsamında uygulanan DGS sınavı başvuruları için geri sayım sürüyor. Pandemi nedeniyle ertelenen sınavlardan olan DGS'nin başvuru ve sınav tarihleri güncellendi. On binlerce adayın katılacağı DGS'nin başvuru tarihlerini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2020 DGS sınav başvuru tarihleri...

21:13 -
Haberler Eğitim
2020 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ve sınav tarihleri…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) için bekleyiş sürüyor. 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen takvimine göre, 2020 DGS başvuruları 9 Haziran’da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59’da sona erecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta yapılacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yenilenen takvimine göre 2020-DGS başvuruları 9 Haziran’da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM SINAV BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

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