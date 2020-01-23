2020 EKPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM EKPSS başvuru işlemleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), EKPSS sınav başvuru duyurusunu yayımladı. Sınava katılacak olan adaylar başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapabilecek. İşte 2020 EKPSS başvuru ekranı ve ayrıntılı açıklamalar.

ÖSYM EKPSS BAŞVURU

ÖSYM’DEN EKPSS SINAV DUYURUSU

Sınava başvurular, 24 Ocak – 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

EKPSS veya kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süreleri içinde (EKPSS için 24 Ocak-12 Şubat 2020, kura için 28 Nisan-12 Mayıs 2020) ÖSYM’nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adayların başvuru işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.