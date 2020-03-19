2020 İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Corona virüsü nedeniyle birçok sınavın erteleneceği açıklanırken, İOKBS bursluluk sınavının da ileri bir tarihe alınıp alınmayacağı merak edilmeye başlandı. MEB’den bursluluk sınavının ertelenmesine dair henüz bir açıklama gelmedi.

İOKBS BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 25 Nisan 2020 tarihinde düzenleyeceği İOKBS bursluluk sınavının ertelenmesiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir. Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluyla

gönderilmeyecektir. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı, onaylı s ınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.

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