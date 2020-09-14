2020 KPSS lisans soruları yayınlandı! 10 gün erişime açık olacak!

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-KPSS) Lisans Alan Bilgisi testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları 10 gün süreyle adayların erişimine açık olacak. Adaylar soruları inceleyerek KPSS lisans alan bilgisi sınavından kaç puan alacağı yönünde fikir edinebilecek.

ÖSYM’DEN KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI DUYURUSU

ÖSYM’den yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

12 – 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2020 KPSS sonuçlarını 22 Ekim tarihinde açıklayacağını duyurdu.

ÖSYM 2020 KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.