2020 LGS Türkçe, Matematik, Fen, Din Kültürü, İnkılap Tarihi sınav konuları neler?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS 8. Sınıf konu ve kazanımlarını yayımladı. 7 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde uzaktan eğitim ile öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor. Peki LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinde hangi konulardan sorular gelecek? İşte 2020 LGS konuları ve kazanımları…

LGS KONULARI VE KAZANIMLARI YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık” dedi.

LGS SORULARININ MÜFREDAT VE KAZANIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS ERTELENECEK Mİ?

“LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok”

LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti: “Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok.

Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak.”