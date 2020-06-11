2020 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi ekranı…

Milli Savunma Üniversitesi tarafından 14 Haziran'da yapılacak 2020 MSÜ sınavı öncesinde sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar MSÜ sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alabilecek. Haberimizin devamından sınav belgesi alma ekranına ulaşabilirsiniz…

2020-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2020 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.