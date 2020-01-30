2020 Okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.Milli Eğitim Bakanlığı bu sene yarı yıl ve sene sonun tatillerine ara tatiller ekledi. Öğrenciler yazın daha kısa tatil yapacak ancak dönem aralarında da tatil yapma imkanına kavuşacak. İşte 2020 eğitim ve öğretim yılının tatil tarihleri…

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.