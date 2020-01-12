2020 Okullar ne zaman tatil? İşte yarıyıl tatili tarihi…

Milyonlarca öğrenci yarı yıl tatili için geri sayıma başladı. İlk ve orta okul ile lise öğrencileri birinci dönemin sona ermesini dört gözle bekliyor. Veliler de onbeş günlük tatil için hazırlıklara başladı.

15 TATİL NE ZAMAN?

Bu sene 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.