KPSS, ALES, DGS, YKS ve LGS ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, kurumun resmi nternet sitesinden açıklandı.Takvimin açıklanması ile birlikte, Türkiye’de her yıl milyonlarca kişinin merakla beklediği ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek sınav tarihleri belli oldu. Ayrıca MEB sınav takviminin yayınlanması ile de LGS sınav tarihi de duyuruldu. İşte KPSS, YKS, ALES, DGS sınav ve başvuru tarihleri…

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin sınav tarihini 7 Haziran 2020 olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında uygulanacak sınavın tarihini belirledi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. İki oturum olarak düzenlenecek sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. 8’inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. İki bölümden oluşan LGS’nin birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan soruları yer alacak. Birinci bölüm için adaylara 75 dakika süre tanınacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı olabilmek için soru kitapçıkları yayımlamıştı. Dönütlerinin olumlu olması üzerine genel müdürlük, uygulamanın bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 23 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

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DGS SINAV TARİHİ

5 Temmuz'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçları ise 29 Temmuz'da açıklanacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da gerçekleşecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta yapılacak. Tüm oturumların sonuçları ise 10 Eylül'de ilan edilecek.

ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta, ALES/2 20 Eylül'de, ALES/3 9 Kasım'da yapılacak. Sınavların sonuçları ise sırasıyla 28 Mayıs, 15 Ekim ve 24 Aralık'ta açıklanacak.