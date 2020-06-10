2020 TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Mayıs – 03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. TUS 1. dönem sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenmek mümkün.

2020 TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Mayıs – 03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Haziran 2020 tarihinde saat 15.50'den itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları

2020-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler