2020 TUS 1. dönem tercihleri bu gece sona eriyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında uygulanan Tıpta Uzmanlıuk Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme tercih işlemleri bu gece saat 23.59’da sona erecek. Adaylar TUS tercih işlemlerini online olarak ais.gov.tr adresinden belirtilen süre içerisinde yapabilecek. İşte 2020 TUS 1. dönem tercih sayfası.

2020 TUS TERCİH EKRANI

TUS 1. DÖNEM TERCİH KILAVUZU

EK YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN BİLGİ

Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM'nin internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2020-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL'dir. Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmaz.