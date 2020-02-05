2020 TUS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM TUS kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan ve 13 Ocak tarihinde sona eren başvuruların ardından sınav tarihi beklenmeye başlandı. TUS 1. dönem sınavına katılacak olan adaylar sınav tarihini haberimizden görebilir ve TUS başvuru kılavuzunu pdf olarak indirebilirler.

TUS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayınladığı TUS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, TUS 1. dönem sınavı 23 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.45, 150 dakika

TUS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2020 – TUS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeniz gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesi Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumları olmak üzere ayrı ayrı edinilecektir. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres

bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak

zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış

pasaport dışında,

 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartların aslı,

 Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

 T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması

zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.) Bunların dışında;

 sürücü belgesi,

 meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.