Üniversiteliler bu yaz kampüste olacak!

Üniversiteli olmak için aylardır hazırlanan 2.5 milyon adayın yarıştığı 20-21 Haziran’daki Yükseköğretim Kabul Sınavı (YKS), 25-26 Temmuz’a ertelendi. Üniversitelerdeki 8 milyon öğrenci de bu bahar dönemi artık okula gitmeyecek. Dersler, uzaktan eğitimle yapılacak.

YKS SORULARI DEĞİŞECEK

Üniversitelerdeki eğitim ve üniversite sınavıyla ilgili YÖK Genel Kurulu dün toplandı. Genel Kurulun corona virüsü tedbirleri kapsamında aldığı kararları YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı. YKS, 25-26 Temmuz’a ertelenirken, liselerde fiili ders yapılmadığı için YKS’de çıkacak soru ve konular yeniden belirlenecek.

TIP EĞİTİMİ DE YAZA KALDI

YÖK, MEB ve ÖSYM’nin uyum içinde çalışma başlattığını kaydeden YÖK Başkanı Yekta Saraç, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen tekliflere göre konuların şekilleneceğini bildirdi.

Başkan Saraç, üniversitelerde bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin de uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdüreceğini de kaydetti. Tıp, mühendislik, diş hekimliği gibi fakültelerdeki uygulamalı dersler, yaz okullarında yapılacak.

Üniversitelerin, 2020-2021 Akademik Takvimi, yaz okullarının bitiş tarihine göre belirlenecek.