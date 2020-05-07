2020 yılı İl İçi Yer Değiştirme Takvimi belli oldu… Öğretmenler başvuruları ne zaman yapılabilecek?

Birçok öğretmeni yakından ilgilendiren İl İçi Yer Değiştirme Programı tarihleri açılandı. İlgili bakanlığı personel daire tarafından yapılan duyuru ile, İl İçi Yer Değiştirme başvuruları ve atamalarının ne zaman yapılacağı belli oldu.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenler, gerekli şartları sağlaması halinde aynı ilde başka ilçede görevlendirilebiliyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi, başvuruların yapılacağı tarihi açıkladı. İl içi görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler, başvurularını 20-27 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular ise 28 Temmuz'da sonuçlanacak.

Öte yandan, İl İçi Yer Değiştirme atamalarının, öğretmenlerin emeklilik işlemlerinin yapıldığı Haziran ayının sonrasında yapılması, il içi görev değişikliği isteyen öğretmenleri sevindirdi. Her yıl yaklaşık 10 bin öğretmenin emekliye ayrıldığı tahmin ediliyor.