2020 YKS geç başvuru tarihleri! Üniversite sınavı geç başvuru işlemleri neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan üniversite sınavı (YKS) başvuruları 3 Mart’ta sona ermişti. Başvurularını yapamayan öğrencilerin geç başvuru işlemleri 18-19 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. YKS geç başvurularının nasıl yapılacağını ve YKS kılavuzunu haberimizden görebilirsiniz.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Geç Başvuru Günü : 18-19 Mart 2020 (Sınav ücreti, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)

2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS'nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS'de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL/ Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti: 30,00 TL’dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda Başvuru Ücreti, Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.

GEÇ BAŞVURU

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında 2020-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (18-19 Mart 2020 tarihinde) 2020-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ÖSYM BAŞVURU EKRANI

2020 YKS KILAVUZU