2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Ek yerleştirmeler nasıl yapılıyor?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 2020 YKS tercih işlemleri bugün sona erdi. YKS tercihlerini yapan öğrenciler yerleştirme sonuçları için beklemeye geçti. Üniversite adayları YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını şimdiden öğrenmeye çalışsa da, ÖSYM henüz net bir tarih duyurmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayınladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda, tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih yer almıyor. ÖSYM, YKS tercih sonuçları ile ilgili duyuru yayınlaması halinde sayfamızda paylaşacağız. YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının Ağustos ayı sonlarında açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.