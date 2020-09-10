2020 YLSY başvuru kılavuzu yayınlandı başvurular başladı

Başvurular başladı ve 2020 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecek. YLSY başvuruları 10 – 18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Başvuruların sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
YLSY BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
REBUS – Resmi Burslu Öğrenci Sistemi internet adresinden “T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının T.C. kimlik numarasını” kullanarak yapacaklardır. REBUS “YLSY Başvuru Ekranı” 10 Eylül 2020 tarihinde adaylara açılacaktır.