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2020 YLSY başvuru kılavuzu yayınlandı başvurular başladı

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin yakından takip ettiği YLSY başvurularına dair detaylar yayınlandı ve başvurular başladı. MEB tarafından gerçekleştirilen duyuruda, yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek için toplam 750 öğrencinin hak kazanacağı belirtildi.

10:03 -
Haberler Eğitim
2020 YLSY başvuru kılavuzu yayınlandı başvurular başladı

Başvurular başladı ve 2020 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecek. YLSY başvuruları 10 – 18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Başvuruların sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

YLSY BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

REBUS – Resmi Burslu Öğrenci Sistemi internet adresinden “T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının T.C. kimlik numarasını” kullanarak yapacaklardır. REBUS “YLSY Başvuru Ekranı” 10 Eylül 2020 tarihinde adaylara açılacaktır.

YLSY BAŞVURU EKRANI

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