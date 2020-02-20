2020 YÖKDİL 1. sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 16 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. Her yıl iki kez düzenlenen YÖKDİL sınavının ilki 1 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte YÖKDİL sınavı hakkında merak edilenler…

YÖKDİL 1. SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 1 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YÖKDİL’in 2. sınavı için başvurular 17-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 13 Eylül 2020’de yapılacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YÖKDİL KILAVUZU

İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT YÖKDİL SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez.

SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları

gerekmektedir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

DİKKAT: Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir.), sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır.