2021 LGS ne zaman yapılacak?

İlk kez 2017-2018 eğitim döneminde uygulanan LGS sınavı ile ortaokul öğrencileri okumak istediği liseler için sınava giriyor.

Liseye Geçiş Sınavı, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gidebiliyor. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebiliyor.

LGS'YE 2020 YILINDA 1 MİLYON 472 BİN KİŞİ KATILDI

2020 yılında uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldı. “2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşmişti.