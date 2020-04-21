23 Nisan’da ders yok bayram kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için bayrama özel bir kutlama programı hazırladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını'nda yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan gelen mesajlar olacak. Bayram öncesinde TRT EBA TV'de evleri süslemek için öneriler de yer alacak.

23 Nisan sabahı kutlamalar Bakan Selçuk'un 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir'e Ulu Önder Atatürk'ün huzuruna çıkmasıyla başlayacak. EBA'da kutlamalar 09.30'da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp tüm gün sürecek.