26. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman başlayacak? 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekliyor. POMEM 26. dönem sınav sonuçlarıyla katılan yeni polislerin eğitimleri için tarihler belli oldu. Yeni adaylar ise 27. dönem alımlarını bekliyor.

26. DÖNEM POMEM EĞİTİM TARİHLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan eğitim duyurusunda “26. Dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.” ifadelerine yer verildi. Polis Akademisi POMEM eğitimlerini tamamladıktan sonra 7 bin polis memuru istihdam edilecek.

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada POMEM polis alımları hakkında şu şekilde açıklama yaptı; Bakan Soylu, “Onların talepleri çok saygın. Şöyle diyorlar. Biz 7 binlik polis alımına çıktık. Diyorlar ki bu 10 bin al yedekle beraber. Benim böyle bir hakkım yok. Onu aldığım zaman sınavın hukuki yönü sakat olacak. Şöyle bir şey olabilirdi. Onu da arkadaşlarımla konuştum. Bir 3 bin polis daha alsak. Bir yıl sonra olabilir. Şimdi başlasak anca yıl sonra olabilir. 3 bin polis alsak ekonomiye ait sorumluluk var” dedi.

POMEM polis alımına ilişkin EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından yakın zamanda açıklanması bekleniyor.