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Meslek liseleri öğrencileri günde 100 ton dezenfektan üretiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların Corana virüse karşı günlük düzenli ilaçlandığını, bu 100 tonluk solüsyonu 26 ildeki meslek liselerinin üretildiğini bildirdi.

13:57 -
Haberler Eğitim
Meslek liseleri öğrencileri günde 100 ton dezenfektan üretiyor

Okulların virüsten korunma sürecini Bakan Selçuk şöyle açıkladı;”Küresel ölçekli yaşanan Corona virüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor”

Okulların korona önlemi meslek liselerinden geliyor. Foto: MEB

“HASSAS BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

“Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır”

26 ildeki meslek lisesi öğrencileri günde 100 ton dezenfektan üretiyor. Foto: MEB

GÜNDE 100 TON DEZENFEKTAN

“Okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler.”

meb Milli Eğitim Bakanı okul
Son güncelleme: 13:58 06.03.2020
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