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29 Mayıs Cuma EBA TV ders programı: TRT EBA TV canlı yayın linkleri…

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle bu dönem içinde okullar açılmayacak. Ancak okullarda eğitim online olarak EBA TV üzerinden yapılıyor. TRT EBA TV üzerinden milyonlarca öğrenci derslerine devam ediyor. Ülkemizde eğitim, 19 Haziran’a kadar EBA TV üzerinden devam edecek. İşte 29 Mayıs EBA TV lise, ortaokul ve ilkokul ders programı ile TRT EBA TV canlı izleme linkleri…

08:39 -
Haberler Eğitim
29 Mayıs Cuma EBA TV ders programı: TRT EBA TV canlı yayın linkleri…

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de eğitim EBA TV üzerinden 19 Haziran'a kadar devam edecek. Öğrenciler, EBA TV canlı yayını ile derslerini öğreniyor. İşte EBA TV'de 29 Mayıs Cuma günü görülecek dersler…

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

Foto: DepoPhotos

ÖĞRENCİ OLARAK EBA’YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin)

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

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