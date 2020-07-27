4 yıllık EA programlar hangileri? Eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler…

YKS 2020 tercih kılavuzu ve puanların yayınlanmasının ardından tercihlerini şekillendirmeye başlayan öğrenciler eşit ağırlık bölümleri için araştırmalarını sürdürürken bir yandan da 2 ve 4 yıllık bölümleri inceliyor. Peki, tercih kılavuzunda eşit ağırlık bölümleri neler?
4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 2020
|4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban Puanları
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Aile ve Tüketici Bilimleri
|4
|EA
|Aktüerya ve Risk Yönetimi
|4
|EA
|Antrenörlük Eğitimi
|4
|EA
|Antropoloji
|4
|EA
|Arkeoloji
|4
|EA
|Avrupa Birliği İlişkileri
|4
|EA
|Bankacılık
|4
|EA
|Bankacılık ve Finans
|4
|EA
|Bankacılık ve Sigortacılık
|4
|EA
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|4
|EA
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|4
|EA
|Bilim Tarihi
|4
|EA
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|Çocuk Gelişimi
|4
|EA
|Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
|4
|EA
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|4
|EA
|Ekonometri
|4
|EA
|Ekonomi
|4
|EA
|Ekonomi ve Finans
|4
|EA
|El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
|4
|EA
|Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
|4
|EA
|Enerji Yönetimi
|4
|EA
|Felsefe
|4
|EA
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|4
|EA
|Finans ve Bankacılık
|4
|EA
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
|4
|EA
|Girişimcilik
|4
|EA
|Grafik Tasarım
|4
|EA
|Gümrük İşletme (Yüksekokul)
|4
|EA
|Havacılık Yönetimi
|4
|EA
|Hukuk
|4
|EA
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|4
|EA
|İktisadi ve İdari Bilimler Programları
|4
|EA
|İktisadi ve İdari Programlar
|4
|EA
|İktisat
|4
|EA
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|4
|EA
|İslam Ekonomisi ve Finans
|4
|EA
|İşletme
|4
|EA
|İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|EA
|İşletme Enformatiği
|4
|EA
|İşletme Yönetimi
|4
|EA
|İşletme-Ekonomi
|4
|EA
|Kamu Yönetimi
|4
|EA
|Klasik Arkeoloji
|4
|EA
|Konaklama İşletmeciliği
|4
|EA
|Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|EA
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
|4
|EA
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|4
|EA
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|Lojistik (Yüksekokul)
|4
|EA
|Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
|4
|EA
|Lojistik Yönetimi
|4
|EA
|Maliye
|4
|EA
|Moda Tasarımı
|4
|EA
|Moda ve Tekstil Tasarımı
|4
|EA
|Muhasebe (Yüksekokul)
|4
|EA
|Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
|4
|EA
|Muhasebe ve Denetim
|4
|EA
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
|4
|EA
|Müzecilik
|4
|EA
|Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|EA
|Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
|4
|EA
|Pazarlama
|4
|EA
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|4
|EA
|Psikoloji
|4
|EA
|PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|Rekreasyon
|4
|EA
|Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
|4
|EA
|Sağlık Yönetimi
|4
|EA
|Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
|4
|EA
|Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|EA
|Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
|4
|EA
|Seyahat İşletmeciliği
|4
|EA
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
|4
|EA
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|Sigortacılık (Yüksekokul)
|4
|EA
|Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
|4
|EA
|Sigortacılık ve Risk Yönetimi
|4
|EA
|Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
|4
|EA
|Siyaset Bilimi
|4
|EA
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|Sosyal ve Siyasal Bilimler
|4
|EA
|Sosyal Hizmet
|4
|EA
|Sosyoloji
|4
|EA
|Spor Yöneticiliği
|4
|EA
|Takı Tasarımı
|4
|EA
|Tapu Kadastro (Yüksekokul)
|4
|EA
|Tarım Ekonomisi
|4
|EA
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
|4
|EA
|Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|4
|EA
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
|4
|EA
|Tekstil Tasarımı
|4
|EA
|Tekstil ve Moda Tasarımı
|4
|EA
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
|4
|EA
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|4
|EA
|Turizm ve Otelcilik
|4
|EA
|Türk İslam Arkeolojisi
|4
|EA
|Ulaştırma ve Lojistik
|4
|EA
|Uluslararası Finans
|4
|EA
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
|4
|EA
|Uluslararası Girişimcilik
|4
|EA
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|Uluslararası İşletme Yönetimi
|4
|EA
|Uluslararası İşletmecilik
|4
|EA
|Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
|4
|EA
|Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
|4
|EA
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret ve Finans
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
|4
|EA
|Yerel Yönetimler
|4
|EA
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
|4
|EA
|Yönetim Bilimleri Programları
|4
|EA
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|4
|EA
2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER 2020
Arıcılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Yönetimi
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstriyel Tavukçuluk
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Grafik Tasarımı
Hava Lojistiği
İç Mekan Tasarımı
İkram Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültür Balıkçılığı
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Lojistik
Maliye
Mantarcılık
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Moda Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Otobüs Kaptanlığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Posta Hizmetleri
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Yat İşletme ve Yönetimi
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi