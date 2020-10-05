5 Ekim EBA TV canlı ders saatleri açıklandı! İşte günün ders programı…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), online eğitim portalı olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) son günlerde sıkça gündeme geliyor. Özellikle pandemi döneminde öğrenciler EBA’ya yoğun ilgi göstererek eğitimlerini uzaktan almaya çalışıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri haftanın ilk günü için yayınlanan ders programını ve canlı ders saatlerini EBA’dan kolayca takip edebiliyor. İşte TRT EBA TV ders programı…

5 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL





LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE