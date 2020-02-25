81 ile gönderildi: Corona virüsü önlemleri…

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 2 bin 500’den fazla insanın ölmesine neden olan corona virüsü nedeniyle Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

AFİŞ VE BROŞÜR

Son olarak İran’da da birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsten dolayı 81 il ve ilçelerindeki okullara Sağlık Bakanlığı uyarıcı ve bilgilendirici afiş ve broşürler gönderdi.

Öğretmenler de bu broşürleri öğrencilere dağıtarak virüse karşı korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Afişler ise okulların giriş çıkışlarına asılarak hem veliler hem de öğrenciler uyarıldı.

“RİSKİ AZALTIN”

‘Yeni korona virüsü enfeksiyon riskini azaltın’ başlıklı uyarıda şunlar yer aldı:

* Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkayın. Su veya sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antisemptimtleri kullanın.

* Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık mendil ya da kağıt ile örtün.

* Kağıt veya mendilin bulunmadığı ortamlarda ise dirsek içini kullanın. Mendili derhal çöp kutusuna atın ve elinizi hemen sabunla yıkayın.

* Soğuk algınlığı veya grip semptomları olan kişiler ile yakın temastan kaçının.

* Yeni koronavirüs enfeksiyonu grip ile karıştırılmamalıdır. Gripte kullanılan koronavirüsü tedavisinde etkili değildir.

SAĞLIK FORMU DAĞITILDI

Ayrıca öğrencilerin son sağlık durumunun öğrenilmesi için yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bir form öğrencilere dağıtılarak aile hekimine sağlık kontrolünden geçirilip formun doldurulması istendi.

Bu sayede herhangi bir virüs vakası olursa önceden tedbirin alınması hedefleniyor.