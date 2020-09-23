Açık lise kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 9 Ekim tarihine kadar sürecek AÖL kayıt yenileme işlemleri ve sınav ücretleri şu şekilde…

KAYIT YENİLEME BAŞVURU TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumu aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.