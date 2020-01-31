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Açık lise kayıt yenileme süresi uzatıldı! AÖL kayıtları için son gün ne zaman?

Okula gitmeye fırsatı olmayanlar için uzaktan eğitim sağlayan Açıköğretim Lisesi kayıt işlemlerinin uzatıldığını duyurdu. Peki AÖL kayıtları ne zaman bitiyor?

13:51 -
Haberler Eğitim
Açık lise kayıt yenileme süresi uzatıldı! AÖL kayıtları için son gün ne zaman?

AÖL sayesinde eğitimini tamamlama fırsatı yakalayan öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemi tarihlerini merak ediyor. Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan AÖL için MEB'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 06 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan kayıtların ilerleyen bir tarihe uzatıldı.

AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 4 Şubat Salı gününe kadar uzatıldı.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

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