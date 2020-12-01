Açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ertelendi

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açıköğretimde sınavların akıbeti belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre sınavlar ileri bir tarihe ertelendi.

MEB’TEN AÇIKÖĞRETİM AÇIKLAMASI

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

* 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.